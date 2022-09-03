Леклер показал лучшее время в последней практике перед квалификацией Гран-при Нидерландов

Завершилась третья практика «Формулы-1» на Гран-при Нидерландов.
Лучшее время круга установил пилот «Феррари» Шарль Леклер, которое составило 1 минуту и 11,632 секунды.
Второй результат показал Джордж Расселл из «Мерседеса» (1:11,698), третий – лидер сезона и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (1:11,793).
Семикратный триумфатор «Формулы-1» гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон закончил с пятым временем круга (1:12,156).
Квалификация Гран-при Нидерландов пройдет сегодня, 3 сентября, и начнется в 16:00 мск. Сама гонка состоится на следующий день.
источник: «Советский спорт»