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Леклер показал лучшее время в последней практике перед квалификацией Гран-при Нидерландов

Главная гонка пройдет 4 сентября.
03 сентября 2022 14:22
автор: Максим Скороходов

Завершилась третья практика «Формулы-1» на Гран-при Нидерландов.

Лучшее время круга установил пилот «Феррари» Шарль Леклер, которое составило 1 минуту и 11,632 секунды.

Второй результат показал Джордж Расселл из «Мерседеса» (1:11,698), третий – лидер сезона и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (1:11,793).

Семикратный триумфатор «Формулы-1» гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон закончил с пятым временем круга (1:12,156).

Квалификация Гран-при Нидерландов пройдет сегодня, 3 сентября, и начнется в 16:00 мск. Сама гонка состоится на следующий день.

источник: «Советский спорт»
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