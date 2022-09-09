Пилоты «Мерседеса» предпочитают, чтобы Риккьярдо продолжал выступать в другой команде

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел высказались о возможном присоединении к команде Даниэля Риккьярдо в качестве резервного пилота.

«Я думаю, что лично он должен участвовать в гонках. Он слишком талантлив, и заслужил право участвовать в гонках, соревноваться с нами», - сказал Хэмилтон журналистам.

«Он гонщик, заслуживающий места в стартовой решетке Формулы-1, и я думаю, что для него будет настоящим позором не оказаться там в следующем сезоне», - добавил Рассел.

Добавим, что Риккьярдо последние два сезона представляет «Макларен». В текущем году австралийский пилот занимает 13-е место в личном зачете, набрав 19 очков.