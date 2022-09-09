Леклер показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Италии

Завершилась первая практика «Формулы-1» на Гран-при Италии.
Отметим, что лучшее время круга показал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер, которое составило 1 минуту и 22,410 секунды. Второй результат показал его партнер по команде Карлос Сайнс (+0,077). Тройку лучших замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса» (+0,279).
Лидер общего зачета «Формулы-1» Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», стал пятым (+0,430).
Добавим, что Гран-при Италии состоится 11 сентября. Начало – в 16:00 мск.
источник: «Советский спорт»