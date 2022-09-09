В «Уильямсе» подтвердили интерес к Шумахеру

Руководитель «Уильямс» Йонс Капито подтвердил, что команда рассматривает вариант сотрудничества с Миком Шумахером.

«Есть ли у нас интерес к Мику Шумахеру? Разумеется! Мик очень быстр, он хороший парень, и, думаю, он должен быть в списке всех команд, у которых остались свободные места», - приводит слова Капито зарубежная пресса.

Напомним, «Хаас» не ведет переговоров с немцем о продлении контракта, поскольку не видит дальнейших перспектив у пилота в команде.

Кроме того, гонщик покинет академию «Феррари».