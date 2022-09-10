Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Италии

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булла» стал быстрейшим в третьей сессии свободных заездов Гран-при Италии.
Отметим, что результат нидерландского гонщика составил 1 минуту 22,410 секунды. Вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер (+0,347). Третье время показал Серхио Переса из «Ред Булла» (+0,596).
Добавим, что Льюис Хэмилтон ,выступающий за «Мерседес», стал десятым.
Сегодня также пройдет квалификация Гран-при Италии. Она начнется в 17.00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»