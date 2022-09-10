«Машина на последнем круге была великолепна». Леклер - о победе в квалификации Гран-при Италии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на победу квалификации Гран-при Италии.

Напомним, что второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булла» , но из-за штрафов он начнет гонку лишь четвертым. С первого ряда старт возьме пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

«Знал, что у нас будет потенциал, но нужно было собрать все воедино на последнем круге. Это удалось, смог показать хорошую скорость, машина на последнем круге была великолепна. Надеюсь, что завтра мы сможем победить — как три года назад», — цитируют Леклера зарубежные СМИ.

Гонкa состоится завтра, 11 сентября. Она нaчнется в 16.00 по московскому времени.