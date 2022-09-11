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Ферстаппен без борьбы выиграл Гран-при Италии

Пилот увеличил отрыв от преследователей в общем зачете.
11 сентября 2022 17:50
автор: Александр Шульгин

Действующий чемпион в гонках «Формулы-1» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Италии.

Представитель «Ред Булл» быстрее всех преодолел дистанцию в 53 круга.

Вторым финишировал Шарль Леклер из «Феррари» (+2,446 секунды). Третьим стал Джордж Рассел (»Мерседес», +3,405). Его партнер по команде и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон в этот раз остался лишь пятым (+5,380).

В общем зачете Ферстаппен набрал уже 335 очков, опережая ближайшего преследователя - Леклера на 116 очков. Хэмилтон идет шестым (168) очков.

источник: «Советский спорт»
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