Ферстаппен без борьбы выиграл Гран-при Италии

Действующий чемпион в гонках «Формулы-1» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Италии.

Представитель «Ред Булл» быстрее всех преодолел дистанцию в 53 круга.

Вторым финишировал Шарль Леклер из «Феррари» (+2,446 секунды). Третьим стал Джордж Рассел (»Мерседес», +3,405). Его партнер по команде и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон в этот раз остался лишь пятым (+5,380).

В общем зачете Ферстаппен набрал уже 335 очков, опережая ближайшего преследователя - Леклера на 116 очков. Хэмилтон идет шестым (168) очков.