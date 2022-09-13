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В Италии потребовали от Феттеля извинений перед президентом Италии

Немец раскритиковал торжественные мероприятия прямо во время гонки в Монце.
13 сентября 2022 12:49
автор: Александр Шульгин

Президент автомобильного клуба Милана Джеронимо Ла Русса призвал пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля извиниться перед президентом Италии Серджо Маттареллой.

«Мне жаль, что бывший чемпион мира, который также выиграл свой первый Гран-при в Монце, вызвал столь бесполезную полемику. Все, что ему нужно сделать сейчас, это извиниться перед президентом Маттареллой и всеми итальянцами. Меня учили, что президента уважают, особенно если ты гость в чужой стране», - приводит слова Ла Руссы итальянская пресса.

Напомним, ранее Феттель обвинил Маттареллу в эгоцентризме из-за пролета самолетов во время Гран-при Италии.

Немец является четырехкратным чемпионом «королевских гонок».

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