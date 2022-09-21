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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» жалеет, что не подписал контракт с Пиастри

Сейчас за команду выступают Макс Ферстаппен и Серхио Перес.
21 сентября 2022 14:41
автор: Александр Поволоцкий

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что пилотом команды мог стать Оскар Пиастри.

Отметим, что «Макларен» объявила о подписании долгосрочного соглашения с 21-летним гонщиком.

«Нет никаких сомнений в том, что он обладает выдающимся талантом. У »Ред Булл» была возможность подписать с ним контракт, но мы не воспользовались этим. Об этом я иногда жалею. Результаты, которых он добился в Формуле-3 и Формуле-2 - феноменальные», - цитирует Хорнера зарубежное СМИ.

Добавим, что Пиастри становился чемпионом Еврокубка Формула-Рено в 2019 году, ФИА Формулы-3 в 2020 году и Формулы-2 в 2021 году.

источник: «Советский спорт»
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