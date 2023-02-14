«Феррари» представила машину на сезон 2023 года

Итальянская гоночная команда «Феррари» представила машину сезона 2023 года для участия в чемпионате «Формулы-1».

Презентация SF-23 состоялась в штаб-квартире команды в Маранелло. Машина выполнена в красно-черных тонах.

Пилотами «Феррари» в 2023 году будут монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс, резервными гонщиками заявлены Антонио Джовинацци и россиянин Роберт Шварцман.

В минувшем сезоне «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, а Шарль Леклер стал вице-чемпионом.

Предсезонные тесты состоятся в Бахрейне с 23 по 25 февраля, а сезон стартует там же 5 марта гонкой на трассе «Сахир».