«Ред Булл» не собирается делать ставку на Переса в следующем сезоне, фаворитом является Ферстаппен

Руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер не поддержал своего гонщика Серхио Переса в стремлении стать чемпионом мира.

В «Ред Булле» будут продолжать делать ставку на триумфатора прошлых двух сезонов Макса Ферстаппена.

«У Чеко, конечно, есть амбиции, иначе б он завершил карьеру. Однако реальность такова, что Макс является большим фаворитом всего сезона в борьбе за титул чемпиона мира», - сказал Хорнер нидерландской прессе.

Добавим, что в прошлом сезоне Перес занял третье место в личном зачете, отстав от Ферстаппена на 149 очков.