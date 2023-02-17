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«Ред Булл» не собирается делать ставку на Переса в следующем сезоне, фаворитом является Ферстаппен

В австрийской команде намечается сложный год.
17 февраля 2023 14:28
автор: Максим Скороходов

Руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер не поддержал своего гонщика Серхио Переса в стремлении стать чемпионом мира.

В «Ред Булле» будут продолжать делать ставку на триумфатора прошлых двух сезонов Макса Ферстаппена.

«У Чеко, конечно, есть амбиции, иначе б он завершил карьеру. Однако реальность такова, что Макс является большим фаворитом всего сезона в борьбе за титул чемпиона мира», - сказал Хорнер нидерландской прессе.

Добавим, что в прошлом сезоне Перес занял третье место в личном зачете, отстав от Ферстаппена на 149 очков.

источник: «Советский спорт»
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В австрийской команде намечается сложный год.
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