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«Альпин» надеется, что новый болид поможет команде войти в топ-3 Кубка конструкторов

В прошлом сезоне французская команда «Формулы-1» была в шаге от цели.
17 февраля 2023 14:48
автор: Максим Скороходов

Четвертая команда прошлого сезона «Формулы-1» «Альпин» заявила о намерении войти в топ-3 Кубка конструкторов.

«Отставание от третьего места был большим. Мы должны сократить этот разрыв. Для этого мы должны развиваться быстрее, чем любая другая команда «Формулы-1», что нелегко сделать. Если мы хотим попасть в тройку лидеров, то нам надо ускорить наши темпы развития. Это то, что мы стремимся сделать. Это то, что, как мы надеемся, поможет нам сделать A523», - сказал Отмар Сафнауэр журналистам на презентации нового болида.

В прошлом сезоне французская команда отстала от тройки лидеров на 342 очка.

Добавим, что состав пилотов «Альпин» претерпел изменения: ушедшего Фернандо Алонсо сменил Пьер Гасли, он станет напарником Эстебана Окона.

источник: «Советский спорт»
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