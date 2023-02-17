«Альпин» надеется, что новый болид поможет команде войти в топ-3 Кубка конструкторов

Четвертая команда прошлого сезона «Формулы-1» «Альпин» заявила о намерении войти в топ-3 Кубка конструкторов.

«Отставание от третьего места был большим. Мы должны сократить этот разрыв. Для этого мы должны развиваться быстрее, чем любая другая команда «Формулы-1», что нелегко сделать. Если мы хотим попасть в тройку лидеров, то нам надо ускорить наши темпы развития. Это то, что мы стремимся сделать. Это то, что, как мы надеемся, поможет нам сделать A523», - сказал Отмар Сафнауэр журналистам на презентации нового болида.

В прошлом сезоне французская команда отстала от тройки лидеров на 342 очка.

Добавим, что состав пилотов «Альпин» претерпел изменения: ушедшего Фернандо Алонсо сменил Пьер Гасли, он станет напарником Эстебана Окона.