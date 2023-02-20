Саудовская Аравия хочет создать команду «Формулы-1»

Президент автомобильной и мотоциклетной федерации Саудовской Аравии Халид бин Султан Аль Фейсал рассказал о планах своей страны в «Формуле-1».

Напомним, что в Саудовской Аравии проходит Гран-при «Формулы-1», а местные компании финансируют ряд команд «королевских гонок».

«Я очень горд видеть свою страну и ее представителей на таком престижном международном мероприятии, как «Формула-1». Это то, что вдохновило меня на тесное сотрудничество с «Формулой-1», и я рад наблюдать за развитием этих отношений в последние 40 лет.

Это наследие привело нас к собственному Гран-при и может однажды расшириться до того, что у нас появится собственная команда F1. Я жду прогресса в этих отношениях и увеличения их роли в обозримом будущем», - приводит слова Аль Фейсала британские СМИ.

Добавим, что Гран-при Саудовской Аравии в календаре 2023 года будет второй гонкой сезона и пройдет 19 марта.