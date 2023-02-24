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В «Макларене» признались, что не готовы к новому сезону

Британская команда «Формулы-1» планирует совершенствоваться во время гонок.
24 февраля 2023 18:20
автор: Максим Скороходов

Зак Браун, исполнительный директор «Макларена», признался, что на данный момент его команда не готова к сезону.

«Мы знаем, что поставили перед собой некоторые цели по развитию, которых не достигли, и мы решили, что лучше честно в этом признаться. Как и все мы будет совершенствоваться, поэтому с оптимизмом смотрим в будущее.

Думаю, мы не достигнем планируемых целей в первой гонке сезона, трудно сказать, где мы будем на стартовой решетке», - приводит слова Брауна американские журналисты.

Первая гонка сезона пройдет 5 марта в Бахрейне.

За «Макларен» в 2023 году будут выступать британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри.

источник: «Советский спорт»
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