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В «Ред Булл» рассматривают вариант продажи «Альфа Таури»

В ближайшее время команда будет или перемещена в Великобританию, или будет продана.
25 февраля 2023 18:07
автор: Александр Евграфов

Руководство концерна «Ред Булл» рассматривает вероятность продажи младшей команды «Альфа Таури», сообщают немецкие СМИ.

По данным источника, преемник Дитриха Матешица Оливер Минцлафф рассматривает два возможных варианта действий. По мнению руководства, пребывание штаба команды в Фаэнце, а аэродинамического центра в британском Бистере, является не эффективным. Теперь новое руководство концерна предложило либо перевести весь производственный процесс в Великобританию, либо команда будет продана.

Приблизительная стоимость оценивается в 700 млн. долларов. Журналисты отмечают, что есть уже три потенциальных покупателя, те команды, которые собираются подать на участие в «Формуле-1». В первую очередь речь идет о проекте «Андретти-Кадиллак».

Среди других покупателей британский коллектив «Hitech GP» и индийская строительная корпорация «Gadhoke Group».

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