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Другович заменит Стролла на Гран-при Бахрейна в случае необходимости

В «Астон Мартин» решили поставить точку в слухах о возможной замене пилота.
27 февраля 2023 16:10
автор: Александр Евграфов

Чемпион «Формулы-2» и резервный гонщик «Астон Мартин» Фелипе Другович заменит Лэнса Стролла на Гран-при Бахрейна в случае, если канадец не сможет принять участие в гонки, сообщается на официальном сайте коллектива.

«Команда оставляет Лэнсу, который восстанавливается после травмы, возможность принять участие в гонке. Но если физическое состояние не позволит гонщику выйти на старт, то за руль AMR23 сядет Фелипе и будет напарником Фернандо Алонсо», - говорится в заявлении.

Лэнс Стролл получил травмы запястий во время велотренировки в Испании и пропустил предсезонные тесты. Вместо него два раза по полдня отработал Другович, проехав 117 кругов в общей сложности.

Ранее сообщалось, что Стролла может заменить бывший пилот «Астон Мартин», четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, завершивший гоночную карьеру в конце прошлого сезона.

Первая гонка чемпионата состоится 5 марта в Бахрейне.

источник: «Советский спорт»
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