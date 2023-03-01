Чемпион мира в «Формуле-1» 2009 года Баттон попал в Книгу рекордов Гиннеса

Чемпион мира в «Формуле-1» 2009 года британец Дженсон Баттон попал в Книгу рекордов Гиннеса как чемпион по быстроте реакции. На тренажере ВАТАК для отработки и проверки скорости реакции Баттон побил прежнее достижение иранца Арши Шахрани, установленное в 2019 году.

За 30 секунд Баттон смог погасить 58 огней в специальном упражнении. Прежнее достижение иранца было 56.

Тренажеры системы ВАТАК используются гонщиками для подготовки к стартам.

«В 2003 году моим лучшим результатом было 56 огней за 30 секунд, но тогда достижение не попало в Книгу рекордов. Тогда мне было больше 20 лет, поэтому когда мне предложили сейчас попытаться побить рекорд, я сомневался, ведь мне уже 43 года. Но я сделал это, и очень доволен», - рассказал Баттон.