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Стролл примет участие в Гран-при Бахрейна

В «Астон Мартин» подтвердили участие основного пилота.
02 марта 2023 12:21
автор: Александр Евграфов

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл примет участие в гонке первого этапа чемпионата мира «Формула-1» - Гран-при Бахрейна, сообщается на сайте команды.

Стролл получил травму во время велосипедной тренировки перед предсезонными тестами в конце февраля и перенес операцию на запястье. Обследование в Лондоне показало, что гонщик восстановился и может принять участие в гонке.

Фелипе Другович и Стоффель Вандорн останутся вместе с командой в Бахрейне в качестве резервных гонщиков.

Чемпионат «Формулы-1» стартует 5 марта.

источник: «Советский спорт»
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