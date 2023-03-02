Стролл примет участие в Гран-при Бахрейна

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл примет участие в гонке первого этапа чемпионата мира «Формула-1» - Гран-при Бахрейна, сообщается на сайте команды.

Стролл получил травму во время велосипедной тренировки перед предсезонными тестами в конце февраля и перенес операцию на запястье. Обследование в Лондоне показало, что гонщик восстановился и может принять участие в гонке.

Фелипе Другович и Стоффель Вандорн останутся вместе с командой в Бахрейне в качестве резервных гонщиков.

Чемпионат «Формулы-1» стартует 5 марта.