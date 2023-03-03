Гонщик «Астон Мартин», двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо показал лучшее время во второй сессии свободных заездов свободных заездов первого этапа чемпионата мира Гран-при Бахрейна. Свой лучший круг он проехал за 1 минуту 30, 907 секунды.

Тройку лучших дополнили два пилота «Ред Булл»: Макс Ферстаппен (отставание 0,169) и Серхио Перес (+0,171).

Следом расположились: Шарль Леклер («Феррари», +0,460), Нико Хюлькенберг («Хаас», +0,469), Лэнс Стролл («Астон Мартин», +0,543), Пьер Гасли («Альфа Таури», +0,568), Льюис Хэмилтон («Мерседес», +0,636), Ландо Норрис («Макларен», +0,663), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео», +0,679).

Третья сессия свободных заездов состоится в субботу в 14:30 по московскому времени, квалификация стартует в 18 часов. Гонка начнется в 18 часов по московскому времени в воскресенье.