Ферстаппен – победитель квалификации Гран-при Австралии

Сегодня, 1 апреля, на трассе в Мельбурне завершилась квалификация третьего этапа сезона-2023 Формулы-1 – Гран-при Австралии.

Лучший результат показал гонщик из Нидерландов Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл».

Вторым финишировал представитель «Мерседеса» Джордж Расселл. Замкнул первую тройку его партнер по команде, семикратный чемпион мира из Великобритании Льюис Хэмилтон.

Добавим, что гонка Гран-при Австралии пройдет 2 апреля, начало — в 08:00 по московскому времени.