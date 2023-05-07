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Серхио Перес выиграл квалификацию Гран-при Майами

С помощью Леклера мексиканец взял второй поул в сезоне.
07 мая 2023 08:36
автор: Александр Кожевников

Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес одержал победу в квалификации Гран-при Майами, пятого этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Для Переса этот поул стал вторым в сезоне. Свою лучшую попытку мексиканец проехал за 1 минуту 26,841 секунды.

В решающем, третьем сегменте квалификации пилотам удалось совершить только по одной попытке. После выхода на второй быстрый круг, пилот «Феррари» Шарль Леклер не справился с управлением в седьмом повороте, наехав на поребрик, и вылетел в защитный барьер.

Сессия была остановлена красным флагом, судьи приняли решение не возобновлять её, поскольку до завершения третьего сегмента оставалось менее двух минут.

Таким образом, результаты квалификации были распределены по первой попытке гонщиков в сегменте. Перес во второй раз в карьере завоевал поул, компанию на первом ряду стартовой решетки в воскресной гонке в Майами ему составит пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (+0,361). Третий результат по итогам квалификации достался Карлосу Сайнсу из «Феррари» (+0,508), четвертым стал пилот «Хааса» Кевин Магнуссен (+0,926), для которого это лучшая квалификация в сезоне. Пятерку сильнейших замкнул гонщик «Альпин» Пьер Гасли.

Шарль Леклер после своей аварии остался лишь седьмым – на первой попытке монегаск допустил ошибку, которая не позволила ему показать хороший результат. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен и вовсе не показал никакого времени в решающем сегменте квалификации – он бросил первую попытку из-за ошибки, а на вторую из-за аварии Леклера не успел.

Неудача постигла и пилота «Мерседеса», семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Британец по итогам квалификации остался лишь 13-м, не сумев выйти в третий сегмент квалификации.

Гонка Гран-при Майами состоится 7 мая, старт запланирован на 22:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
Серхио Перес выиграл квалификацию Гран-при Майами
С помощью Леклера мексиканец взял второй поул в сезоне.
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