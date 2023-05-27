Руководитель «Феррари» Вассер рассказал о графике обновлений машины

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о графике обновлений машины, которому будут придерживаться в Скудерии по ходу сезона.

«Мы не планировали привозить обновления в Монако, поскольку это сложно. Но после отмены этапа в Имоле, мы привезли сюда. Еще один шаг вперед сделаем в Барселоне. Мы не планируем привозить большие обновления каждые пять гонок, мы будем делать небольшие, но каждую. Каждую гонку до конца сезона», - цитирует Вассера Autosport.

«Феррари» ведет борьбу за второе место в Кубке конструкторов с «Мерседес» и «Астон Мартин».

После пяти этапов «Феррари» набрала 78 очков и занимает четвертую строчку в Кубке конструкторов.