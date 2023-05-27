Мария Шарапова вручила Максу Ферстаппену приз за победу в квалификации Гран-при Монако. Фото

Прославленная российская теннисистка Мария Шарапова вручила Максу Ферстаппену приз победителя квалификации Гран-при Монако «Формулы-1».

Ферстаппен оказался быстрее своих соперников по итогам субботы в княжестве Монако и завоевал поул на воскресную гонку. Компанию на первом ряду Ферстаппену составит пилот «Астон Мартин», двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо.

Примечательно, что Ферстаппен завоевал 23-й поул в карьере, тем самым опередив по этому показателю именно Фернандо Алонсо, на счету которого 22 выигранные квалификации за карьеру.

Гонка Гран-при Монако состоится завтра, 28 мая. Начало заезда - в 16:00 по московскому времени.