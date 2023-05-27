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Мария Шарапова вручила Максу Ферстаппену приз за победу в квалификации Гран-при Монако. Фото

Пилот «Ред Булл» выиграл квалификацию в 23-й раз в карьере.
Мария Шарапова вручила Максу Ферстаппену приз за победу в квалификации Гран-при Монако. Фото
27 мая 2023 18:37
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Прославленная российская теннисистка Мария Шарапова вручила Максу Ферстаппену приз победителя квалификации Гран-при Монако «Формулы-1».

Ферстаппен оказался быстрее своих соперников по итогам субботы в княжестве Монако и завоевал поул на воскресную гонку. Компанию на первом ряду Ферстаппену составит пилот «Астон Мартин», двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо.

Примечательно, что Ферстаппен завоевал 23-й поул в карьере, тем самым опередив по этому показателю именно Фернандо Алонсо, на счету которого 22 выигранные квалификации за карьеру.

Гонка Гран-при Монако состоится завтра, 28 мая. Начало заезда - в 16:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
Мария Шарапова вручила Максу Ферстаппену приз за победу в квалификации Гран-при Монако. Фото
Мария Шарапова вручила Максу Ферстаппену приз за победу в квалификации Гран-при Монако. Фото
Пилот «Ред Булл» выиграл квалификацию в 23-й раз в карьере.
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