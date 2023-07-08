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Ферстаппен вошел в десятку лучших пилотов «Формулы-1» по числу побед в квалификации

Он вытеснил из топ-10 двукратного чемпиона мира Мику Хаккинена.
08 июля 2023 18:24
автор: Александр Евграфов

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию 10-го этапа чемпионата мира «Формула-1» Гран-при Великобритании. Этот поул стал для двукратного чемпиона мира 27-м по счету.

Благодаря этому Ферстаппен вошел в десятку лучших пилотов «Формулы-1» по числу побед в квалификации. Их у нидерландского пилота 27. Он вытеснил из топ-10 финского двукратного чемпиона мира Мику Хаккинена.

Возглавляет список британец Льюис Хэмилтон, на счету которого 103 старта с первого места решетки.

источник: «Советский спорт»
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