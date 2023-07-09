Экоактивисты планируют вновь сорвать Гран-При Великобритании 

Участники экологической организации «Просто остановите нефть» сделали намек на возможный протест на предстоящем Гран-При Великобритании.

Организация в своих соцсетях опубликовала фотоматериалы акции протеста с гоночных соревнований прошлого года, таким образом дав знак о том, что беспорядки могут произойти снова. В 2022 году активисты во время проведения гонки выбежали на трассу, однако впоследствии не получили уголовный срок за свои действия.

Добавим, что главная гонка в рамках Гран-При Великобритании состоится сегодня, 9 июля и начнется в 17:00 по московскому времени.