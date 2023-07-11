«Уильямс» представил новую ливрею для трех этапов чемпионата мира (фото)

Команда «Уильямс» радикально изменит цветовую гамму машины на трех этапах чемпионата мира – Гран-при Сингапура, Японии и Катара, сообщается на официальном сайте команды.

«Уильямс» представил дизайн специальной ливреи, выполненной совместно с компанией Gulf. Команда уже предлагала для голосования болельщиков несколько вариантов, больше всего голосов набрал вариант «Смелее смелого».

Ранее на Гран-при Великобритании «Уильямс» представлял специальный дизайн ливреи для юбилейного, 800-го, Гран-при команды в Формуле-1. Эта ливрея будет также использована на предстоящем Гран-при Венгрии.

Этап в Венгрии состоится 21-23 июля, в Сингапуре – 15-17 сентября, в Японии – 22-24 сентября, в Катаре 6-8 октября.