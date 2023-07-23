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Норрис предложил Ферстаппену способ починить разбитый им кубок за победу в Гран-при Венгрии

На помощь британцу может прийти японское искусство кинцуги.
23 июля 2023 23:41
автор: Александр Евграфов

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис предложил пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену решение для восстановления разбитого им трофея на Гран-при Венгрии.

Примечательной особенностью венгерского этапа стало то, что наградные кубки, изготовлены из фарфора, а не из металла как обычно.

После гонки 11-го этапа чемпионата мира, на церемонии награждения Норрис открыл бутылку шампанского, ударив его о первую ступеньку подиума, на котором стояла кубок, завоеванный Максом Ферстаппеном. Трофей упал и разбился.

Позднее британский гонщик опубликовал в соцсетях фотографию и описание японского искусства кинцуги. Оно служит для починки керамических изделий. Философия данной техники заключается в том, что поломки и трещины не скрываются, а подчеркиваются, потому что являются уникальными и не заслуживают забвения и маскировки.

источник: «Советский спорт»
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