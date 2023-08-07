Монтойя: в Формуле-1 многие могут стать чемпионами на машине Ферстаппена

Экс-гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказал свое мнение о двукратном чемпионе мира Максе Ферстаппене.

По мнению двукратного бронзового призёра чемпионата мира, на данный момент нидерландский автогонщик проделывает очень хорошую работу и смотрится так же, как и Хэмилтон в свои лучшие годы. Однако он считает, что Макс выступает на самой лучшей машине, поэтому заслуги самого пилота сильно переоценены.

«Если вы уберёте Макса, то найдётся около семи или восьми человек, которые станут чемпионами на этой машине. Если бы Чеко, Хэмилтон, Сайнс или Леклер были на его месте, то они были бы чемпионами мира. В автоспорте важен не только пилот, но и машина. С нынешними правилами у «Ред Булл» лучшая машина», – цитирует Монтойя колумбийское издание Semana.