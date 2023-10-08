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Пилот «Макларен» Ландо Норрис: в Катаре у нас был лучший темп за весь сезон

Британец доволен третьему месту.
08 октября 2023 23:39
автор: Тимур Пацюк

Пилот «Макларен» Ландо Норрис подвёл итоги Гран-при Катара. Британец занял третье место, его партнёр по команде Оскар Пиастри показал второй результат. Победу на автодроме Лусаил одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

«Просто мега-гонка от старта до финиша. У меня был очень хороший первый круг. Я извлёк урок из своей субботней ошибки, когда не попал в первый поворот в спринте. Так что хорошее начало, хороший темп на протяжении всего заезда. Вероятно, лучший темп за весь сезон. Я счастлив», – цитирует Норриса Sky Sports.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал победителем сезона и трёхкратным чемпионом мира. Вторым в личном зачёте идёт его напарник Серхио Перес. Тройку лидеров замыкает пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

источник: Sky Sports
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