Канадский гонщик Латифи стал резервным пилотом «Уильямса» - Советский спорт
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    • Формула-103 декабря 2018 17:33Источник: «Уильямс»Автор: Сметанникова Дарья

    Канадский гонщик Латифи стал резервным пилотом «Уильямса»

    «Уильямс» сообщил, что канадский гонщик Николас Латифи стал резервным пилотом команды.

    23-летний Латифи по контракту с «Уильямс» примет участие в шести пятничных тренировках по ходу следующего сезона и проведет один тестовый день на предсезонной подготовке.

    «Я очень рад присоединиться к такой команде, как «Уильямс» в качестве резервного пилота в 2019 году. Это прекрасная возможность продолжить мою работу в Формуле-1 и набраться опыта в качестве участника тренировок и тестов. Помимо этого, я буду много времени работать на симуляторе и заниматься развитием нового болида. Я с нетерпением жду появления на заводе в Гроув, погружения в работу команды и возможности помочь коллективу там, где я могу. Это потрясающая возможность, которой я очень рад», - заявил Латифи.

    В прошлом сезоне канадец был резервным пилотом в «Форс Индии», а также выступал в Формуле-2, где занял девятое место в личном зачете.

    #латифи николас#Уильямс#Формула-1
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