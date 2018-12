Канадский гонщик Латифи стал резервным пилотом «Уильямса»

23-летний Латифи по контракту с «Уильямс» примет участие в шести пятничных тренировках по ходу следующего сезона и проведет один тестовый день на предсезонной подготовке.

«Я очень рад присоединиться к такой команде, как «Уильямс» в качестве резервного пилота в 2019 году. Это прекрасная возможность продолжить мою работу в Формуле-1 и набраться опыта в качестве участника тренировок и тестов. Помимо этого, я буду много времени работать на симуляторе и заниматься развитием нового болида. Я с нетерпением жду появления на заводе в Гроув, погружения в работу команды и возможности помочь коллективу там, где я могу. Это потрясающая возможность, которой я очень рад», - заявил Латифи.

В прошлом сезоне канадец был резервным пилотом в «Форс Индии», а также выступал в Формуле-2, где занял девятое место в личном зачете.

