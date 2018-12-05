Акционер «Макларена»: В этом году мы были готовы построить машину версии B - Советский спорт
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    • Формула-105 декабря 2018 17:17Источник: Motorsport.comАвтор: Липкин Антон

    Акционер «Макларена»: В этом году мы были готовы построить машину версии B

    В британской команде поздно обнаружили проблемы с аэродинамикой.

    Акционер «Макларена» шейх Мохаммед бен Эсса Аль-Халифа заявил, что команда была готова построить в нынешнем году вторую версию машины MCL33, если бы удалось выявить ее главный недостаток в начале сезона.

    «Это никак нельзя было исправить, – приводит Motorsport.com слова бен Эссы Аль-Халифы. – Если бы мы обнаружили это в апреле, то построили бы машину версии B. Но время было упущено».

    Предполагается, что основной проблемой «Макларена» в прошедшем сезоне стала аэродинамика из-за того, что MCL33 имела слишком большое лобовое сопротивление, но при этом не была достаточно быстрой в поворотах. В команде смогли понять это только по ходу летнего перерыва.

    Напомним, что в Кубке конструкторов «Макларен» набрал 62 очка и занял шестое место.

    #Формула-1#Макларен
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