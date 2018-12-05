Хэмилтон признан лучшим гонщиком года по итогам голосования руководителей команд Формулы-1 - Советский спорт
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    • Формула-105 декабря 2018 21:03Источник: Формула-1Автор: Сметанникова Дарья

    Хэмилтон признан лучшим гонщиком года по итогам голосования руководителей команд Формулы-1

    Руководитель команд Формулы-1 проголосовали за лучшего гонщика этого года.

    Чемпион мира сезона-2018 Льюис Хэмилтон содержал победу в ежегодной премии. Для британца этот титул стал пятым в карьере.

    Пилот «Мерседеса» в ходе голосования набрал 218 очков. Второе место в голосовании занял Макс Ферстаппен (139 баллов). Тройку лучших замкнул Себастьян Феттель.

    В голосовании принимали участие руководители девяти команд Формулы-1: Тото Вольф, Кристиан Хорнер, Сириль Абитебуль, Гюнтер Штайнер, Зак Браун, Отмар Зафнауэр, Фредерик Вассёр, Франц Тост и Клэр Уильямс.

    #хэмилтон льюис#Формула-1#ферстаппен макс#феттель себастьян
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