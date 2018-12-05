Формула-1 05 декабря 2018 21:03 Источник: Формула-1 Автор: Сметанникова Дарья

Хэмилтон признан лучшим гонщиком года по итогам голосования руководителей команд Формулы-1

Руководитель команд Формулы-1 проголосовали за лучшего гонщика этого года.