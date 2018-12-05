Хэмилтон признан лучшим гонщиком года по итогам голосования руководителей команд Формулы-1

Руководитель команд Формулы-1 проголосовали за лучшего гонщика этого года.
Чемпион мира сезона-2018 Льюис Хэмилтон содержал победу в ежегодной премии. Для британца этот титул стал пятым в карьере.
Пилот «Мерседеса» в ходе голосования набрал 218 очков. Второе место в голосовании занял Макс Ферстаппен (139 баллов). Тройку лучших замкнул Себастьян Феттель.
В голосовании принимали участие руководители девяти команд Формулы-1: Тото Вольф, Кристиан Хорнер, Сириль Абитебуль, Гюнтер Штайнер, Зак Браун, Отмар Зафнауэр, Фредерик Вассёр, Франц Тост и Клэр Уильямс.