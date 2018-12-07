Себастьян Феттель: В следующем году нам нужны лучшие характеристики машины - Советский спорт
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    • Формула-107 декабря 2018 15:54Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Себастьян Феттель: В следующем году нам нужны лучшие характеристики машины

    Немец занял второе место в общем зачете чемпионата.

    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель оценил прошедший сезон для своей команды.

    «У нас всегда бывают взлеты и падения, – приводит «Р-Спорт» слова 31-летнего немца. – Всегда нужно делать новый шаг, иногда что-то ты делаешь не так. Я очень рад доходить до конца.

    В этом сезоне могу отметить Гран-при Канады. Та гонка вызвала большое количество эмоций. В следующем году нужны лучшие характеристики машины. У нас были гонки, в которых показатели были не очень хорошими. Есть ряд вещей, которые нужно отрегулировать, лучше настроить».

    Напомним, Феттель, несколько раз лидировавший по ходу сезона в общем зачете, занял второе место, отстав на 88 очков от пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

    В Санкт-Петербурге проходит неделя генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA).

    #Формула-1#Феррари#феттель себастьян
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