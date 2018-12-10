Пьер Гасли: Я не боюсь за свое место в «Ред Булл»

Формула-1 10 декабря 2018 10:56 Источник: NewsOnF1 Автор: Липкин Антон

Француз стал партнером Ферстаппена в австрийской команде.

Новый пилот «Ред Булл» Пьер Гасли рассказал о том, как относится к тому, что стал партнером голландца Макса Ферстаппена.

«Я не боюсь за свое место в команде, – приводит NewsOnF1 слова 22-летнего француза. – Я знаю, что у Макса твердый характер, он уже утвердился в команде и имеет чуть больше опыта, чем я.

Но я также стану частью команды. Я не такой, как Даниэль, и не такой, как Макс. У меня свои особенности характера. Мне нужно время, чтобы освоиться в команде.

Не могу дождаться начала. Это большой шаг в моей карьере. Это именно то, чего я хотел. У меня серьезные амбиции в Формуле-1.

Я всегда хотел стать чемпионом мира. Мне нужно многому научиться, но в этом году я уже узнал много. Я стал ближе к своей мечте».

Напомним, Гасли дебютировал в Формуле-1 в прошлом году. В завершившемся сезоне он набрал 29 очков в 21 гонке за «Торо Россо» и занял 15-е место в общем зачете пилотов. Его лучшим результатом стало четвертое место на Гран-при Бахрейна.

В «Ред Булл» Гасли заменил австралийца Даниэля Риккардо, который перешел в «Рено».