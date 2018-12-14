«Феррари» представит новый болид 15 февраля

Формула-1 14 декабря 2018 13:01 Источник: Motorsport.com Автор: Липкин Антон

Итальянцы стали первой командой, объявившей дату презентации машины.

Руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене назвал дату презентации нового болида итальянской команды.

«Группа во главе с (техническим директором) Маттиа Бинотто уже несколько месяцев работает над «формулой» следующего года, – приводит Motorsport.com слова Арривабене. – Моторы уже проходят испытания на стендах, а отдельные детали уже находятся в производстве.

Детали, которые больше влияют на эффективность машины, поступят в последний момент. Напряжение на нас растет, потому что времени остается все меньше и меньше. Мы представим машину 15 февраля, и к этому дню все должно быть готово.

Техники упорно работают, чтобы закончить машину к 15 февраля. У нас есть кое-какая информация от парней, которые работают на симуляторе, но пока об уровне автомобиля говорить рано».

«Феррари» стала первой командой, объявившей дату презентации болида следующего сезона.

Предсезонные тесты Формулы-1 пройдут в Барселоне с 18 по 21 февраля и с 26 февраля по 1 марта.