Нико Росберг: Думаю, в 2019-м «Ред Булл» сможет участвовать в борьбе за титул

Формула-1 15 декабря 2018 18:31 Источник: F1news.ru

Чемпионат мира 2016 года Нико Росбер заявил, что в 2019 году «Ред Булл» сможет участвовать в борьбе за титул.

«В следующем году в Формуле-1 вновь изменится регламент на аэродинамику, а мы знаем, как здорово справляется Эдриан Ньюи в условиях таких перемен.

Конечно, остаются вопросы по поводу моторов «Хонда», но я думаю, они смогут сократить отставание от лидеров и опередить мотористов «Рено».

На мой взгляд, это вполне выполнимо – они быстро прогрессируют, у них есть несколько месяцев. Думаю, в 2019-м «Ред Булл» сможет участвовать в борьбе за титул», - приводит слова Росберга F1News.Ru.