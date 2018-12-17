«Форс Индия» представит новый болид 13 февраля

Формула-1 17 декабря 2018 11:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Команда Формулы-1 «Форс Индия» презентует болид «конюшни» на следующий сезон 13 февраля 2019 года в канадском Торонто, сообщает Le Journal de Montreal.

Это первый случай, когда команда Королевских гонок проведет презентацию автомобиля в Канаде. В ней примет участие канадский гонщик «Форс Индия» Лэнс Стролл, а также его напарник Серхио Перес. Ожидается, что также на мероприятии «Форс Индия» объявит о переименовании.

Недавно в опубликованном ФИА официальном заявочном листе на сезон-2019 было подтверждено, что «Форс Индия» будет переименована в «Рэйсинг Пойнт Формула».