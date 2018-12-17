«Форс Индия» представит новый болид 13 февраля - Советский спорт
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    • Формула-117 декабря 2018 11:41Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    «Форс Индия» представит новый болид 13 февраля

    Команда Формулы-1 «Форс Индия» презентует болид «конюшни» на следующий сезон 13 февраля 2019 года в канадском Торонто, сообщает Le Journal de Montreal.

    Это первый случай, когда команда Королевских гонок проведет презентацию автомобиля в Канаде. В ней примет участие канадский гонщик «Форс Индия» Лэнс Стролл, а также его напарник Серхио Перес. Ожидается, что также на мероприятии «Форс Индия» объявит о переименовании.

    Недавно в опубликованном ФИА официальном заявочном листе на сезон-2019 было подтверждено, что «Форс Индия» будет переименована в «Рэйсинг Пойнт Формула».

    #Форс Индия#Формула-1
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