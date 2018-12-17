Франц Тост: Верю, что Квят многому научился в «Феррари»

Формула-1 17 декабря 2018 16:00 Источник: Motorsport.com Автор: Липкин Антон

Итальянская команда вернула российского пилота на следующий сезон.

Глава «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал возвращение в команду российского пилота Даниила Квята, который пропустил минувший сезон Формулы-1.

«Теперь у него намного более ясная картина перед глазами, лучшее понимание того, что происходит вокруг, в Формуле-1 в целом, – приводит Motorsport.com слова Тоста. – Если говорить о его природной скорости, то я всегда оценивал его очень высоко, а потому, если нам всем удастся собрать все воедино, мы проведем хороший сезон.

Он еще очень молодой пилот, и я надеюсь, что у всей этой истории будет счастливый конец. У него был год для того, чтобы пересмотреть, переоценить произошедшее. Он работал в «Феррари», и я верю, что там он многому научился, получил ценный опыт. Я с нетерпением жду, когда он вновь будет гоняться за нас, потому что у «Торо Россо» и Даниила до сих есть незаконченные дела в Формуле-1.

Я надеюсь, что сейчас он готов к тому, чтобы постоянно показывать свою максимальную скорость. Она у него есть. Теперь ее надо трансформировать в хорошие результаты, и я надеюсь, что именно это у нас получится вместе показать в 2019 году. Для этого нам самим нужно построить хорошую машину. Потому что если машина будет неконкурентоспособной, ни один пилот в мире не сможет ничего поделать».

Напомним, Квят выступал за «Торо Россо» в 2014 году и набрал восемь очков в 19 гонках.

Следующий сезон российский пилот провел в «Ред Булл», а по ходу чемпионата 2016 года вернулся в итальянскую команду. В октябре 2017 года он покинул «Торо Россо».

В минувшем сезоне Квят был пилотом по развитию в «Феррари». Его партнером в следующем году станет Александр Албон из Таиланда.