Франц Тост: Верю, что Квят многому научился в «Феррари» - Советский спорт
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    • Формула-117 декабря 2018 16:00Источник: Motorsport.comАвтор: Липкин Антон

    Франц Тост: Верю, что Квят многому научился в «Феррари»

    Итальянская команда вернула российского пилота на следующий сезон.

    Глава «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал возвращение в команду российского пилота Даниила Квята, который пропустил минувший сезон Формулы-1.

    «Теперь у него намного более ясная картина перед глазами, лучшее понимание того, что происходит вокруг, в Формуле-1 в целом, – приводит Motorsport.com слова Тоста. – Если говорить о его природной скорости, то я всегда оценивал его очень высоко, а потому, если нам всем удастся собрать все воедино, мы проведем хороший сезон.

    Он еще очень молодой пилот, и я надеюсь, что у всей этой истории будет счастливый конец. У него был год для того, чтобы пересмотреть, переоценить произошедшее. Он работал в «Феррари», и я верю, что там он многому научился, получил ценный опыт. Я с нетерпением жду, когда он вновь будет гоняться за нас, потому что у «Торо Россо» и Даниила до сих есть незаконченные дела в Формуле-1.

    Я надеюсь, что сейчас он готов к тому, чтобы постоянно показывать свою максимальную скорость. Она у него есть. Теперь ее надо трансформировать в хорошие результаты, и я надеюсь, что именно это у нас получится вместе показать в 2019 году. Для этого нам самим нужно построить хорошую машину. Потому что если машина будет неконкурентоспособной, ни один пилот в мире не сможет ничего поделать».

    Напомним, Квят выступал за «Торо Россо» в 2014 году и набрал восемь очков в 19 гонках.

    Следующий сезон российский пилот провел в «Ред Булл», а по ходу чемпионата 2016 года вернулся в итальянскую команду. В октябре 2017 года он покинул «Торо Россо».

    В минувшем сезоне Квят был пилотом по развитию в «Феррари». Его партнером в следующем году станет Александр Албон из Таиланда.

    #Формула-1#Торо Россо#тост франц#квят даниил#Ред Булл#Феррари
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