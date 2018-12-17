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    • Формула-117 декабря 2018 18:53Источник: The Daily MailАвтор: Сметанникова Дарья

    СМИ: Михаэль Шумахер не прикован к кровати

    29 декабря 2013 года семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер упал на горнолыжном склоне и получил травму головы.

    Как утверждает Daily Mail, Шумахер больше не прикован к кровати, а также ему больше не требуются специальные устройства для дыхания.

    После травмы головы немецкий гонщик был введен в искусственную кому. Шумахер находился в семейном особняке в Швейцарии, где для его нужд выстроили госпиталь, где за Михаэелем ухаживали около 12 человек медицинского персонала.

    Семья Шумахера не рассказывает о состоянии прославленного гонщика.

    #шумахер михаэль#Формула-1
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