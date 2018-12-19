Макс Ферстаппен: Рад приходу Гасли в "Ред Булл"

Формула-1 19 декабря 2018 12:26 Источник: NewsOnF1 Автор: Спирин Дмитрий

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не понял решение Даниэля Риккардо уйти в «Рено», однако рад приходу в команду Пьера Гасли.

- Он ведь уже пообещал остаться боссу «Ред Булл» Дитриху Матешицу, так что я его решения не понял – как и все остальные в команде. Но я об этом с ним никогда не говорил – это не моя проблема.

В конце концов, это не я говорю «да» или «нет» – я не принимаю решений. Но я четко сказал им, что будет работать, а что – нет. Никаких имен называть не буду, но я рад приходу Пьера Гасли. Он хороший и быстрый парень, но я никого не опасаюсь. Никого не боюсь, - заявил Ферстаппен.

22-летний Гасли ранее выступал за команду "Торо Россо".