Тото Вольф: Сочетание Райкконена и «Феррари» было притягательным

Формула-1 22 декабря 2018 09:27 Источник: Motorsport.com Автор: Липкин Антон

Финн перешел в «Заубер».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о переходе финна Кими Райкконена из «Феррари» в «Заубер».

«У него незаурядный характер, – приводит Motorsport.com слова Вольффа. – В наши дни он остается одним из немногих людей своего возраста, способных сохранять свои собственные приоритеты, даже когда социальные медиа и собственное эго выходят из-под контроля. У него есть собственные ценности, и он верен им. Он очень естественный. И это именно то, что привлекает любовь болельщиков. Тот факт, что Кими больше не в «Феррари», скажется на всех нас.

Но хорошо хоть, что он не ушел совсем, а перешел в «Заубер». Досадно, что Фернандо (Алонсо) прекратил выступления, а Кими сменил «Феррари» на «Заубер». Мы в известном смысле потеряли двух очень ярких пилотов. Сочетание Кими и «Феррари» было притягательным».

Напомним, 39-летний финн будет выступать за «Заубер», в котором начинал свою карьеру в Формуле-1.

В прошлом сезоне Райкконен занял третье место в общем зачете пилотов. В «Феррари» его заменит Шарль Леклер.