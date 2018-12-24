Макс Ферстаппен: Верю, что вместе «Ред Булл» смогу стать чемпионом мира

Формула-1 24 декабря 2018 00:11 Источник: F1news.ru

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что смог бы стать чемпионом мира за рулем «Мерседеса».

– Думаю, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо, Даниэль Риккардо и я могли бы запросто стать чемпионами за рулем такой машины, как «Мерседес».

Когда я смотрю видеокадры, сделанные бортовыми камерами, мне кажется, что на большинстве трасс гонщикам «Мерседес» даже не приходилось ехать в полную силу.

Когда я думаю о своей карьере, мне кажется, что сейчас не время выступать в одной команде с Льюисом или Себастьяном. Хотя, если бы не было другого выбора, я был бы в полной мере к этому готов. Но мне хорошо и в «Ред Булле». Я верю, что вместе с нашей командой тоже смогу стать чемпионом мира, как только у нас будет подходящая для этого машина, – приводит слов Ферстаппена F1News.Ru.