Валттери Боттас: В минувшем сезоне я был хорошим командным игроком - Советский спорт
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Формула-126 декабря 2018 00:01Источник: F1news.ru

Валттери Боттас: В минувшем сезоне я был хорошим командным игроком

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас подвел итоги завершившегося сезона Формулы-1.

– Льюис очень здорово провел сезон, и для него все получилось. У нас в команде дружеские отношения, что помогало добиваться хороших результатов и вместе двигаться вперед. Мы с Льюисом все обсуждаем, ведь когда делишься информацией, это помогает нам обоим.

Конечно, я оказался в сложном положении, но наши отношения с Льюисом действительно можно назвать хорошими. У меня никогда не было таких открытых отношений ни с кем из напарников. Когда противостояние между командами чемпионата обостряется, у вас просто нет права что-то скрывать.

Было здорово выступать в команде победителей. Мне многое пришлось сделать, чтобы этого добиться. Я также чувствую, что в прошедшем сезоне был хорошим командным игроком, – приводит слова Боттаса F1News.Ru.

#Формула-1#Мерседес#боттас валттери#хэмилтон льюис
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