Семья Шумахера: Можете быть уверены, что Михаэль в надежных руках

Формула-1 02 января 2019 17:15 Источник: «Советский спорт»

Семья семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера выступила с заявлением.

«Мы очень рады отметить 50-летие Михаэля. От всей души благодарим вас за то, что мы можем сделать это вместе. В качестве подарка ему, вам и нам создан виртуальный музей имени Шумахера, который будет опубликован в ближайшее время.

Вы можете быть уверены, что он в надежных руках, и мы делаем все возможное, чтобы помочь ему. Мы стремимся к максимальной конфиденциальности в истории с лечением Шумахера исключительно исходя из его же пожеланий.

В тоже время мы говорим большое спасибо за вашу дружбу и желаем вам счастливого 2019 года», – говорится на официальной странице Шумахера в Facebook.

Напомним, что Шумахер получил травму головы в результате падения во время катания на горных лыжах в конце 2013 года.