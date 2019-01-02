Семья Шумахера: Можете быть уверены, что Михаэль в надежных руках - Советский спорт
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Формула-102 января 2019 17:15Источник: «Советский спорт»

Семья Шумахера: Можете быть уверены, что Михаэль в надежных руках

Семья семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера выступила с заявлением.

«Мы очень рады отметить 50-летие Михаэля. От всей души благодарим вас за то, что мы можем сделать это вместе. В качестве подарка ему, вам и нам создан виртуальный музей имени Шумахера, который будет опубликован в ближайшее время.

Вы можете быть уверены, что он в надежных руках, и мы делаем все возможное, чтобы помочь ему. Мы стремимся к максимальной конфиденциальности в истории с лечением Шумахера исключительно исходя из его же пожеланий.

В тоже время мы говорим большое спасибо за вашу дружбу и желаем вам счастливого 2019 года», – говорится на официальной странице Шумахера в Facebook.

Напомним, что Шумахер получил травму головы в результате падения во время катания на горных лыжах в конце 2013 года.

#Формула-1#шумахер михаэль
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