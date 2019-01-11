Кристиан Хорнер: В 2018 году у нас было одно из лучших шасси в истории «Ред Булл» - Советский спорт
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Формула-111 января 2019 12:20Источник: RacerАвтор: Липкин Антон

Кристиан Хорнер: В 2018 году у нас было одно из лучших шасси в истории «Ред Булл»

Австрийская команда заняла третье место в Кубке конструкторов.

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил работу создателей шасси прошлого года.

«Всегда легко говорить «если», «но» и «возможно», – приводит Racer слова Хорнера. – Если бы у нас были дополнительные 40 кВт мощности двигателя, сезон мог бы сложиться совершенно по-другому.

Снимаю шляпу перед всеми сотрудниками завода в Милтон-Кейнсе за разработку, возможно, лучшего шасси, которое только у нас было. Если вы посмотрите на другие команды с тем же двигателем, разница огромная».

Напомним, «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов, отстав от победителя «Мерседеса» на 236 очков.

В личном зачете пилотов голландец Макс Ферстаппен стал четвертым, австралиец Даниэль Риккардо – шестым.

#Формула-1#Ред Булл#хорнер кристиан
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