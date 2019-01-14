Мик Шумахер станет членом гоночной академии "Феррари" - Советский спорт
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Формула-114 января 2019 17:07Источник: Motorsport.comАвтор: Спирин Дмитрий

Мик Шумахер станет членом гоночной академии "Феррари"

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, уже в следующем сезоне может стать членом гоночной академии «Феррари».

По информации Motorsport.com, о подписании контракта с 19-летним немецким гонщиком может быть объявлено официально уже в ближайшие дни.

Ожидается, что Шумахер после подписания соглашения примет участие в тестах "Формулы-1" по ходу сезона. В 2019 году пройдут две сессии таких тестов - после Гран При Испании и Бахрейна.

В 2018 году Шумахер-младший стал чемпионом Формулы-3.

#шумахер мик#Феррари#Формула-1
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