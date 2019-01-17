Пьер Гасли: Воодушевлен стать напарником Ферстаппена, но не собираюсь быть вторым пилотом

Формула-1 17 января 2019 15:54 Источник: Motorsport.com Автор: Липкин Антон

В межсезонье француз перешел в «Ред Булл».

Новичок «Ред Булл» Пьер Гасли заявил, что не собирается довольствоваться ролью второго пилота при голландце Максе Ферстаппене.

«Разумеется, я буду выступать рядом с одним из лучших гонщиков на данный момент, и для меня это большой вызов, – приводит Motorsport.com слова Гасли. – У меня уйдет время, которое мне нужно, чтобы стать конкурентоспособным, но я не собираюсь быть вторым пилотом – это не то, чего я хочу и на чем собираюсь останавливаться.

Макс – один из быстрейших парней в паддоке на данный момент, и я очень воодушевлен быть его напарником – подобные вещи поднимают твою планку. Для меня это поистине захватывающий период – я с нетерпением жду старта сезона. Посмотрим, как я буду выступать с самого начала. Но разумеется, по ходу сезона я буду прибавлять».

Напомним, предстоящий сезон станет для 22-летнего француза вторым полным в Формуле-1. Он дебютировал в серии в конце 2017 года в составе «Торо Россо», а в прошлом году набрал 29 очков в 21 гонке, что позволило ему занять 15-е место в общем зачете пилотов.

В «Ред Булл» Гасли заменил австралийца Даниэля Риккардо, который перешел в «Рено».

Первый этап сезона Гран-при Австралии пройдет 17 марта.