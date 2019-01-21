Эстебан Окон: Надеюсь, моих результатов достаточно, чтобы рассчитывать на место в Формуле-1 в 2020 году - Советский спорт
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Формула-121 января 2019 17:46Источник: Motorsport.comАвтор: Липкин Антон

Эстебан Окон: Надеюсь, моих результатов достаточно, чтобы рассчитывать на место в Формуле-1 в 2020 году

После двух сезонов в «Форс Индии» француз будет резервным пилотом «Мерседеса».

Резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Окон рассчитывает снова выступать в Формуле-1 в 2020 году.

22-летний француз провел два предыдущих сезона в «Форс Индии», однако после покупки команды новыми владельцами он потерял место призового пилота.

«Надеюсь, последних двух лет было достаточно, чтобы доказать, что я заслуживаю места в Формуле-1 в 2020 году, – приводит Motorsport.com слова Окона. – Единственное, что я могу – это отвечать результатами на трассе, остальное – не в моих руках.

Мне повезло заручиться большой поддержкой со стороны «Мерседеса». Даже в сложные периоды они помнили о моем потенциале и о том, что я сделал. Этот подход отличается от других молодежных программ в Формуле-1.

В «Мерседесе» не бросают тебя одного, они продолжают поддерживать тебя и верить в твой потенциал. Когда они берут тебя – то это надолго».

Напомним, в 2016 году Окон выступал за «Мерседес» в DTM, а также был резервным пилотом команды в Формуле-1.

#Формула-1#Мерседес#окон эстебан
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