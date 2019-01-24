Нико Росберг: Формула-1 не сможет всегда оставаться на бензине

Формула-1 24 января 2019 16:21 Источник: Motorsport.com Автор: Спирин Дмитрий

Бывший пилот Нико Росберг считает, что, когда продажи электромобилей станут превалировать, «Формула-1» будет вынуждена перейти на электродвигатели.

- В «Ф-1» все происходит невероятно быстро, в том числе и принятие решений – я думаю, это сильная сторона серии, и это тот подход, который я взял оттуда. Про электромобили так много разговоров, но порой мало дела. Если весь мир будет продавать электромобили или машины на водородном топливе, «Формула-1» не сможет оставаться на бензине, в этом не будет смысла. Я верю, что в какой-то момент им придется переключиться.

Два года назад электромобили не воспринимали серьезно, а сейчас даже самые сумасшедшие традиционалисты начинают открываться этим идеям. Очень скоро это будет звучать круто, - заявил Росберг.

Напомним, в 2016 году Нико Росберг стал чемпионом мира.