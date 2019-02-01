«Заубер» переименован в «Альфа Ромео»

Формула-1 01 февраля 2019 13:54 Источник: «Заубер» Автор: Липкин Антон

Швейцарская команда объявила о смене названия.

В новом сезоне «Заубер» будет официально называться «Альфа Ромео».

New name, same game! ⚡ We're excited to announce Sauber and Alfa Romeo to keep fighting for ambitious results in 2019 @F1 World Championship as Alfa Romeo Racing. 🤝 + info: https://t.co/1RUddkPMpj #AlfaRomeoRacing #SauberMotorsport #Bwoah pic.twitter.com/0gzgwgpl66 — Alfa Romeo Racing (@SauberF1Team) February 1, 2019

Итальянская компания «Альфа Ромео» стала титульным спонсором команды в прошлом году, после чего вошла в полное название «Заубера» – Alfa Romeo Sauber F1 Team. Теперь от имени основателя команды – Петера Заубера – в Хинвиле решено отказаться.

«Заубер» дебютировал в Формуле-1 в 1993 году и сохранял имя своего основателя, даже когда командой владел BMW.

Напомним, в новом сезоне в составе «Альфа Ромео» будут выступать финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци.

Первый этап нового чемпионата мира – Гран-при Австралии – пройдет 15-17 января в Мельбурне.