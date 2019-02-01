«Заубер» переименован в «Альфа Ромео» - Советский спорт
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Формула-101 февраля 2019 13:54Источник: «Заубер»Автор: Липкин Антон

«Заубер» переименован в «Альфа Ромео»

Швейцарская команда объявила о смене названия.

В новом сезоне «Заубер» будет официально называться «Альфа Ромео».

Итальянская компания «Альфа Ромео» стала титульным спонсором команды в прошлом году, после чего вошла в полное название «Заубера» – Alfa Romeo Sauber F1 Team. Теперь от имени основателя команды – Петера Заубера – в Хинвиле решено отказаться.

«Заубер» дебютировал в Формуле-1 в 1993 году и сохранял имя своего основателя, даже когда командой владел BMW.

Напомним, в новом сезоне в составе «Альфа Ромео» будут выступать финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци.

Первый этап нового чемпионата мира – Гран-при Австралии – пройдет 15-17 января в Мельбурне.

#Формула-1#Заубер
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